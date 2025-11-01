  • İSTANBUL
Dünya İran Sudan kararını duyurdu
Dünya

İran Sudan kararını duyurdu

İran Sudan kararını duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada 'Sudan'ın yanındayız' denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Sudan’ın Faşir kentinde sivillere yönelik katliamları kınadı. Bakanlık, Sudan’ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yanında olduğunu ifade etti.

"SUDAN'IN YANINDAYIZ" MESAJI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim ile yaptığı telefon görüşmesinde, sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, İran'ın Sudan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineledi.

Sudan Dışişleri Bakanı Salim ise İran'ın meşru hükümete verdiği destekten ve Sudan halkıyla dayanışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

DARFUR'DA KAN DURMUYOR

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nın sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

