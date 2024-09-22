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Dünya İran, Siyonist rejim gibi bir suçlunun asla nükleer silaha sahip olmaması gerekir diyerek meydan okudu! O sözler
Dünya

İran, Siyonist rejim gibi bir suçlunun asla nükleer silaha sahip olmaması gerekir diyerek meydan okudu! O sözler

Yeniakit Publisher
2024-09-22 21:44:00 - 2024-09-22 21:46:37
İran, Siyonist rejim gibi bir suçlunun asla nükleer silaha sahip olmaması gerekir diyerek meydan okudu! O sözler

Tahran, İRNA- Beyrut'taki İran büyükelçiliği bir mesaj yayınladı "Çağrı cihazına erişme konusunda bile güvenilmeyen Siyonist rejim gibi suçluların nükleer silahlara sahip olmasına asla izin verilmemelidir." diyerek meydan okudu!

Tahran, İRNA- Beyrut'taki İran büyükelçiliği bir mesaj yayınlayarak "Çağrı cihazına erişme konusunda bile güvenilmeyen Siyonist rejim gibi suçluların nükleer silahlara sahip olmasına asla izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut Büyükelçiliği, resmi hesabından paylaştığı mesajda "İsrail hiçbir teknolojiye sahip olmayı hak etmeyen bir varlıktır." ifadelerine yer verdi.

Mesajın devamında ise "Çağrı cihazına erişme konusunda bile güvenilemeyen suçluların nükleer silahlara sahip olmasına asla izin verilmemelidir." denildi.

İran'ın Lübnan büyükelçiliği ayrıca "Siyonist apartheid'in varlığı artık silahsızlandırılmalıdır, yarın çok geç." ifadelerinin de altını çizdi. (.irna.ir)

 

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