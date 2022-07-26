  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İran sınırından giriş yapan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

İran sınırından giriş yapan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 03:13:00 - 2022-07-26 03:29:47
İran sınırından giriş yapan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Paylaşımında, “İran sınırından Türkiye’ye sızan biri İranlı 2 terörist Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonunda kahraman Jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz. Teslim olun. Yoksa bu topraklar sizin için ölümdür” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23