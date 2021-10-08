  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İran sınırında ele geçirildi! Tam 383 kilo
Yerel

İran sınırında ele geçirildi! Tam 383 kilo

Van'da polis ekipleri, İran sınırındaki arazide 383 kilogram eroin ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 15:24:00 - 2021-10-08 15:58:23
İran sınırında ele geçirildi! Tam 383 kilo

Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde araziye bırakılan paketlerde 383 kilo 122 gram eroin ele geçirildi, 4'ü İranlı 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sınır hattına yakın bölgede 5 şüphelinin açık arazide kuytu bir bölgede atlarında bulunan yükleri bıraktıklarının görülmesi üzerine, yüklerin bulunduğu yer ve zanlıların gittiği ikametle eklentilerde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramalarda, 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 2 şarjör ile 53 fişek ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, " 4'ü İran uyruklu 5 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanılmış, 5 at adli birimlerin talimatıyla ilgili birime teslim edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Van Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suçla mücadele çalışmaların en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay