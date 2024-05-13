İran seçimlerinde ikinci tur başladı! İran basını: Tahran’da katılım düştü! Herkes hazır bekliyor, kararı ne olacak?

İran’da İran Parlamentosu olan İslami Şura seçimlerinin ikinci turunda kullanılan oyların sayım işlemi hafta sonu tamamlandı. İran İçişleri Bakanlığı, Tahran’daki ikinci tur sonuçlarını açıklarken, Tahran, Ray, Şemiranat, Pardis ve İslamşehr seçim bölgelerinde yalnızca 552 bin oy kullanıldığını duyurdu.

Usulcülere (Muhafazakarlar) bağlı “İstikrar Cephesi” üyesi Bijan Nobaweh, Tahran seçim bölgesinde 27 bin 1094 oy alan ilk kişi olarak açıklandı. Böylelikle İbrahim Reisi hükümetini destekleyen listedeki adayların büyük bir kısmı Tahran seçim bölgesinden parlamentoya girmiş oldu.

İran basını, toplam katılım oranının düşüklüğüne dikkat çekti. İran’da Usulcü kliğe bağlı “Farhikhtegan gazetesi” resmi olmayan istatistiklere katılım oranının yalnızca yüzde 8 olduğunu bildirdi. Haberde, “Özellikle parlamentodaki tüm seçimlerin ikinci turu genellikle daha az coşkuyla yapılıyor, ancak bu seçimin gücü çeşitli nedenlerden dolayı eskisinden daha azdı” denildi.

İran’da geçtiğimiz mart ayında yapılan seçimlerin ilk turundaki katılım oranı ise yüzde 41 olarak açıklanmıştı. Bu oran İran İslam Cumhuriyeti seçimleri tarihindeki en düşük katılım oranıydı. Seçimlerin ikinci tura kaldığı başkent Tahran bölgesinde ise bu oran, resmi istatistiklerde yüzde 26 olarak kaydedilmişti.

Seçimin ilk turu martta yapılmış ve İslam Şurası'na 245 aday girmişti. Cuma günü gerçekleşen ikinci turda adaylar kalan 45 sandalye için yarıştı. Meclis çoğunluğunu ise Usulcü klik oluşturdu

ÖNE ÇIKAN VİDEO