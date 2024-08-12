İran resmi ajansı paylaştı! Saat verildi
İsrail ve İran arasında gerilimli saatler yaşanıyor. İran resmi ajansından şok edici bir görsel paylaşıldı.
Hamas lideri Haniyye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın vereceği cevap bekleniyordu. İran resmi ajansından dikkat çekici bir açıklama geldi.
FÜZE GÖRSELİ PAYLAŞILDI
Sosyal medyadan paylaşılan görsel'de saat 02.00 yazılarak kum saati işaretine yer verildi.
İran resmi haber ajansının X hesabından yapılan gönderi dünya gündemine oturdu.
ABD 'SALDIRACAK' DEMİŞTİ
Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, yaptığı açıklamada İran'ın saldırısının bu hafta içerisinde başlayacağını ifade etmişti.