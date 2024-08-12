İran resmen tiyatro oynuyor! Bunlar bizimle kafa buluyor olmalı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, İran ve İsrail arasında yaşanan gerginliğin diplomatik boyutlarını değerlendirdi. İran Devrim Muhafızları’nın, İran'ın dinî lideri Ali Hamaney'in İsrail’e sert bir şekilde cevap verilmesi emrini uygulayacağını duyurduğunu belirten Altınok, yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ise bu karara karşı çıkarak, topyekûn bir savaşı önlemeye çalıştığını ifade etti. İran'ın tiyatro oynadığını ima eden Altınok, yazısında şunları dile getirdi:

"Rusya'sından ABD'sine kadar ne kadar devlet varsa İsrail'e misilleme yapması beklenen İran'a kontrollü bir cevap vermesi için diplomatik baskı yapıyor. Macron bile Mollaları aradı. Herkes "Siviller kesinlikle zarar görmemeli" diyor.

İngiliz basınına göreyse bu haftanın konusu, Hamaney ile yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasındaki anlaşmazlık.

Zira İran ve Hizbullah'ın İsrail'e düzenleyeceği misilleme saldırısı nedeniyle dünya diken üstünde beklerken, İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı, Hamaney'in İsrail'in "sert bir şekilde cezalandırılması" yönündeki emrini yerine getireceklerini duyurmuş. Yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise İsrail ile topyekûn bir savaşı önlemek amacıyla sertlik yanlısı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı mücadele ediyormuş.

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Yeni bölümü merakla bekliyoruz.

Bu arada İsrail de beklerken sivilleri katletmeye devam ediyor. Dün Gazze'nin doğusundaki Ed Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et Tabiin Okulu'na saldırı düzenlediler. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı."