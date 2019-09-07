İran ordusu tüm dünyaya duyurdu! ‘Yok oluşlarını kendi gözleriyle görecekler’

İran ordusu Başkomutanı General Seyyid Abdurrahim Musevi, direniş cephesinin Amerika ve sulta düzenini çökerteceğini ve herkes siyonist rejim İsrail'in çöküşünü kendi gözleriyle göreceğini ve o gün pek uzakta olmadığını belirtti.

Dün Kum kentinde düzenlenen bir merasimde konuşan General Musevi, ecnebilere gönül bağlamanın sonu yok olmak olduğunu belirterek şöyle dedi:

Siyonist rejim İsrail Amerika'nın destekleri ile yağma ve tecavüzden başka hiç bir şey yapmamıştır.

General Musevi, direniş Amerika devleti ve aşırı talepleri ile tek mücadele yolu olduğunu belirterek şöyle ekledi:

Amerika bölgede art arda yenilgileri yüzünden hüsrana uğramıştır.

General Musevi ayrıca, düşmanlar bölgede her türlü güvensizlik ve gerginlik durumunda en çok kendileri etkileneceklerini bildiklerini, İran'ın düşman tehditlerine karşı caydırıcılığı, Başkumandan Ayetullah Hamaney'in tedbirleri sayesinde olduğunu vurguladı.