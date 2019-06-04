0553 313 94 23

İran OPEC toplantısının Temmuz’a ertelenmesine karşı çıktı

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) yaptığı açıklamada, Haziran ayında yapılacak toplantının Temmuz ayına ertelenmesine karşı çıktığını duyurdu.

04 Haziran 2019 Salı 20:53
İran OPEC toplantısının Temmuz’a ertelenmesine karşı çıktı

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) yaptığı açıklamada, Haziran ayında yapılacak toplantının Temmuz ayına ertelenmesine karşı çıktığını duyurdu.


İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC), bir sonraki grup toplantısının ertelenmesine karşı olduğunu duyurdu. İran Petrol Bakanı Bican Zengene, ABD’nin yaptırımları nedeniyle, benzeri görülmemiş bir ekonomik baskı altında olduğunu ve petrol ihracatında büyük bir oranda düştüğünü açıkladı. Bakan Zengene, OPEC’e yazdığı mektupta toplantının Temmuz ayına erteleme önerisine katılamadığı söyledi. Yine aynı mektupta Cezayir ve Kazakistan’ın da toplantının ertelenmesine karşı olduğuna da dikkat çekildi.


Eğer bir değişiklik olmazsa OPEC toplantısı 25-26 Haziran’da gerçekleşecek. Toplantıda petrol fiyatının düşmemesi için üretimin günde 1,2 milyon varile düşürülmesi kararının uzatılıp uzatılmayacağı görüşülecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 20:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kepsut’taki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi
    1. Kepsut’taki kazada ölü sayısı 2’ye..
    2. Asırların deviremediği çınarı ateşe..
    3. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:..
    4. Denizli'de traktör ile otomobil..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla..
    6. Trump'tan o ülkeye flaş çağrı: Avrupa..
    7. Hatay'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
    8. Traktörle çarpışan otomobil hurdaya..
    9. Düzce’de feci kaza: 2 ölü
    10. GÜNCELLEME - Kontrolden çıkan otomobil..
    11. Hatay’da 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı
    12. Genç milli güreşçi Hamza Bakır, Avrupa..
    13. HDP'lilerin hainlikleri bitmiyor!..
    14. Bozüyük’te ilçe protokolü..
    15. Başkan Bozkurt, şehit aileleri ile..
    16. Kastamonu’da iki katlı ahşap küle döndü
    17. "Binali başkanı 23 Haziran'da..
    18. Yüzünde maytap patlayan çocuk..
    19. Finike’de makilik alanda yangın
    20. Haliliye Belediye Başkanı Canpolat’tan..
    21. Muhabirleri taşıyan tekneye sürat..
    22. Gaziantep'te feci kaza! Çok sayıda..
    23. Ölümle burun buruna gelen kaçak..
    24. Almanya'yı zora düşürecek karar! Savaş..
    25. "Bizi yıldırmak isteyenlere fırsat..
    26. Midilli’ye kaçarken yakalanan 9 FETÖ..
    27. Sturridge ve Moreno, Liverpool'dan..
    28. "Kato Dağı'ndan Kandil Dağı'na az..
    29. Batmak üzere olan lastik bottaki..
    30. İran OPEC toplantısının Temmuz’a..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."