İran, o örgüte tam üye olarak kabul edildi!
Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İş birliği Örgütü 21. Devlet Başkanları Zirvesi'nde İran, tam üye olarak kabul edildi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptığı paylaşımda, Tahran’ın Şanghay İş birliği Örgütü'ne tam üye olarak kabul edildiğini duyurdu.
Emir Abdullahiyan açıklamasında, "Bu stratejik üyelik, İran arasında komşuluk ve Asya odaklı politika doğrultusunda kapsamlı iş birliği süreci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir" dedi.
İran, uzun bir süredir gözlemci statüsünde bulunuyordu.