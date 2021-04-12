  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran Nükleer Enerji Kurumu Sözcüsü hasta yatağından seslendi: Saldırılar karşısında direneceğiz!
Dünya

İran Nükleer Enerji Kurumu Sözcüsü hasta yatağından seslendi: Saldırılar karşısında direneceğiz!

İran Nükleer Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvedi, hasta yatağından 'direniş' mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 14:41:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İran Nükleer Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvedi, Ali Ekber Salihi'nin 'terör saldırısı' dediği Natanz Nükleer Tesisi'ndeki elektrik arızasının ardından bölgede incelemelerde bulunurken, 7 metre yüksekten aşağı düştü. Ayağı kırılan Kemalvedi, hastanede tedavi altına alındı.

'Direneceğiz'

Kemalvendi de elektrik arızasının terör saldırısı sebebi ile yaşandığını söyleyerek, "İran olarak nükleer teknolojimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir yaptırıma boyun eğmeyiz. Sonuna kadar direneceğiz." dedi.

Salihi, uluslararası kamuoyuna 'tepki gösterin' diye seslenmişti

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen arızanın 'terör eylemi' olduğunu duyuran İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uluslararası toplum ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) saldırıya tepki göstermeye çağırmıştı. Salihi, saldırının, İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereleri hedef aldığını söylemişti.

2020'de de İsrail tarafından yakılmıştı

2020 yılı Temmuz ayında, Natanz Nükleer Tesisi'nde yangın çıkmıştı. İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra yapılan açıklamada, yangının İsrail tarafından gerçekleştirilen 'sabotaj' olduğu açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

gercekler

korkak farslar acemler kahramanlıkları sünnilere işler.. israil ben vurdum diyor birşey yapamıyorlar.
  • Yanıtla

Murat ben

Müslüman katili iran! Suriyede ırakta yemende Lübnan da daha her yerde müslüman katlediyorsunu.  
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması!
Medya

Buket Aydın ile Ahmet Hakan arasında 'Kılıçdaroğlu' tartışması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Buket Aydın'a konuk olması, Aydın ile Ahmet Hakan arasında büyük bir tartışmaya sebep oldu...
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...
Spor

Ahmet Çakar’dan sert açıklama: İçine edeyim böylesi...

Beşiktaş, BB Erzurumspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Çakar, “Galatasaray maçında Babel elle kontrol Mustafa'nın golü iptal. 24 ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay