İran Nükleer Enerji Kurumu Sözcüsü hasta yatağından seslendi: Saldırılar karşısında direneceğiz!

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İran Nükleer Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvedi, Ali Ekber Salihi'nin 'terör saldırısı' dediği Natanz Nükleer Tesisi'ndeki elektrik arızasının ardından bölgede incelemelerde bulunurken, 7 metre yüksekten aşağı düştü. Ayağı kırılan Kemalvedi, hastanede tedavi altına alındı.

'Direneceğiz'

Kemalvendi de elektrik arızasının terör saldırısı sebebi ile yaşandığını söyleyerek, "İran olarak nükleer teknolojimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir yaptırıma boyun eğmeyiz. Sonuna kadar direneceğiz." dedi.

Salihi, uluslararası kamuoyuna 'tepki gösterin' diye seslenmişti

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen arızanın 'terör eylemi' olduğunu duyuran İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, uluslararası toplum ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) saldırıya tepki göstermeye çağırmıştı. Salihi, saldırının, İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakereleri hedef aldığını söylemişti.

2020'de de İsrail tarafından yakılmıştı

2020 yılı Temmuz ayında, Natanz Nükleer Tesisi'nde yangın çıkmıştı. İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra yapılan açıklamada, yangının İsrail tarafından gerçekleştirilen 'sabotaj' olduğu açıklanmıştı.