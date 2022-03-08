  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İran Noor-2 uydusunu fırlattı
Teknoloji

İran Noor-2 uydusunu fırlattı

İran Devrim muhafizları ordusunun Noor-2 uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 13:45:00 - 2022-03-08 14:03:29
İran Noor-2 uydusunu fırlattı

İran Devrim Muhafızları uzaya ikinci bir uydu fırlattı.

Noor-2 Dünya çevresinde alçak bir yörüngeye fırlatıldı. Uydunun ismi farsça "ışık" anlamına geliyor.

2020'de ilk Noor uydusu fırlatılmış, İran dünyaya kendi uzay programını yürüttüğünü göstermişti.

Kaç uydu var?

2020’de bin 283 yeni uydu fırlatıldı. Üstelik bu sayı önceki yıllara kıyasla bir yılda en yüksek uydu fırlatma sayısıydı. Bununla birlikte, Nisan 2021 sonuna kadar neredeyse 850 uydu fırlatıldı. O tarihten beri elbette bunun üzerine yenileri eklendi.

Ülkelerin uydu sayısı: Türkiye’nin kaç uydusu var?

Statista.com‘a göre, 1 Ocak 2021’de Dünya yörüngesinde dönen 3 bin 372 aktif yapay uydudan bin 897’si Amerika Birleşik Devletleri’ne ait. Yani ABD’nin bu alandaki hakimiyeti de ortada. İkinci sırada ise Çin var. Çin’in ise 412 adet uydusu bulunuyor.

ABD ve Çin’in ardından en fazla uyduya sahip diğer ülke Rusya. Rusya’nın 176 uydusu yörüngemizde çalışır vaziyette. Diğer ülkelerin ise 887 uydusu var. Peki, Türkiye’nin kaç adet uydusu var? TÜRKSAT 5A‘nın bu sene yörüngeye yerleşmesiyle birlikte aktif uydularımızın sayısı 7’ye çıktı.

Türkiye’nin şu anda yörüngede TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A, GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT isimli uyduları yer alıyor ve gün geçtikçe yenileri eklenmeye devam etmekte. 1994’ten beri Dünya’nın yörüngesinde ülkemizin de uyduları bulunuyor.

 

11 ülkeden balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama
11 ülkeden balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama

Dünya

11 ülkeden balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye kınama

Kaynak: AP

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay