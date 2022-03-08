İran Noor-2 uydusunu fırlattı

İran Devrim Muhafızları uzaya ikinci bir uydu fırlattı.

Noor-2 Dünya çevresinde alçak bir yörüngeye fırlatıldı. Uydunun ismi farsça "ışık" anlamına geliyor.

2020'de ilk Noor uydusu fırlatılmış, İran dünyaya kendi uzay programını yürüttüğünü göstermişti.

Kaç uydu var?

2020’de bin 283 yeni uydu fırlatıldı. Üstelik bu sayı önceki yıllara kıyasla bir yılda en yüksek uydu fırlatma sayısıydı. Bununla birlikte, Nisan 2021 sonuna kadar neredeyse 850 uydu fırlatıldı. O tarihten beri elbette bunun üzerine yenileri eklendi.

Ülkelerin uydu sayısı: Türkiye’nin kaç uydusu var?

Statista.com‘a göre, 1 Ocak 2021’de Dünya yörüngesinde dönen 3 bin 372 aktif yapay uydudan bin 897’si Amerika Birleşik Devletleri’ne ait. Yani ABD’nin bu alandaki hakimiyeti de ortada. İkinci sırada ise Çin var. Çin’in ise 412 adet uydusu bulunuyor.

ABD ve Çin’in ardından en fazla uyduya sahip diğer ülke Rusya. Rusya’nın 176 uydusu yörüngemizde çalışır vaziyette. Diğer ülkelerin ise 887 uydusu var. Peki, Türkiye’nin kaç adet uydusu var? TÜRKSAT 5A‘nın bu sene yörüngeye yerleşmesiyle birlikte aktif uydularımızın sayısı 7’ye çıktı.

Türkiye’nin şu anda yörüngede TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, TÜRKSAT 4B, TÜRKSAT 5A, GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve RASAT isimli uyduları yer alıyor ve gün geçtikçe yenileri eklenmeye devam etmekte. 1994’ten beri Dünya’nın yörüngesinde ülkemizin de uyduları bulunuyor.

Kaynak: AP