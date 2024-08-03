İran, mutlaka bunu yapmalı! Üzerlerindeki şaibeyi başka türlü kaldıramazlar

Yakup Köse, İsmail Heniyye'nin İran'da şehit edilmesine dair İran'ın hâlâ detaylı bir açıklama yapmadığı eleştirisinde bulundu. Köse, saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddialara dikkat çekti ve İran içinde İsrail'le iş birliği yapan unsurlar olabileceğini öne sürdü. İran'ın bu duruma açıklık getirmesi gerektiğini vurgulayan Yakup Köse, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

“Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'da uğradığı suikast neticesi şehid oldu.

Suikastın üzerinden neredeyse 48 saat geçecek ama henüz İran Heniyye'nin nasıl şehid edildiğine dair detaylı bilgi paylaşmadı.

İran basınında saldırının mahiyeti hakkında değişik rivayetler dolaşıyor ama hiçbiri resmî olarak doğrulanmış değil.

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ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, bölgedeki kaynaklarına dayandırdığı habere göre, şehid Heniyye'nin kaldığı odaya yaklaşık 2 ay önceden bomba yerleştirilmiş. Heniyye'nin gece 02.00 civarında odada olduğunun teyit edilmesiyle de uzaktan kumandayla bomba patlatılmış.

Haberde ayrıca, İsrail'in suikastla ilgili sorumluluğunu kamuoyuna açıklamadığı ancak İsrail istihbarat yetkililerinin, suikastın hemen sonrasında ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun ayrıntıları hakkında bilgi verdiği de aktarılmış.

Şehid Heniyye'nin İran'da suikastte uğradığı binanın saldırı sonrası fotoğraflarına bakınca da New York Times'ta yer alan haberin doğru olabileceği kanaati bende hâsıl oldu. Saldırıda sadece Heniyye'nin kaldığı odada hasar oluşurken binanın diğer katlarının ise sağlam olması uzaktan füzeyle değil de hedef bölgesine konulan patlayıcıyla saldırının gerçekleştiğini gösteriyor.

Şâyet bu bilgi doğruysa, tüm iyi niyetimi kullanarak yazıyorum, İran devletinin içinde İsrail'le çalışan bir yapı var! İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kontrolündeki binaya 2 ay önceden bombaya konulacak. Heniyye'nin bu bomba konulan odada kalması sağlanacak. İsrail istihbaratı İran devletinin içinden yardım almadan böyle bir saldırıyı gerçekleştiremez.

İran'ın bu ümmete bir açıklama borcu var. Açıklama derken, öyle üstünkörü bir açıklama değil. Tüm teferruatıyla hâdiseyi anlatacak bir açıklama. Açıkçası böyle bir açıklamaya ilk başta İran'ın ihtiyacı var. Üzerindeki şaibeyi başka türlü kaldıramaz.

İran, "Yine başladı Acem palavrası" dedirten "İntikam alacağız, İsrail'e şunu yapacağız bunu yapacağız" boş lakırdıları bırakıp himayesindeki bir lideri nasıl koruyamadığının izahını yapmalı.

Bir düşman ülkenin, üstelik üzerinden varlığını devam ettirdiği düşman ülkenin operasyon sahası haline gelen İran'ın güdücülerinin bizlere söyleyecek sözleri var mı? Dinlemeye hazırız...

Suriye'de Müslümanları katlederken 'iyi çalışan' İran unsurları kendi topraklarında İsrail'e teslim olmuşlar!

Biliyorum, bu yazımı okuyan Türkiye'deki İrancı sapkın güruh hemen "Vahdet, kardeşlik" martavallarına başlayacak. Ne hikmetse bunların da aklına "Vahdet, kardeşlik" söz konusu İran olunca geliyor. Irak veya Afganistan Haçlılar tarafından işgal edilirken "Vahdet, kardeşlik" dediklerini duymadık. Nasıl desinler ki, İran mezkûr işgal operasyonlarında Haçlılara erketelik yapmıştı. Bunu da bizzat İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad itiraf etmişti.

Mevzuyu dağıtmadan sadede geleyim, ey İran yöneticileri, İsmail Heniyye nasıl şehid edildi?

Ey İran yöneticileri, İsmail Heniyye'yi neden koruyamadınız?

Tüm hüsnüniyetimizle sizlerden açıklama bekliyoruz; Bizleri suizanna düşürmeyin!..”