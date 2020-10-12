İran Merkez Bankası Başkanı: "Irak bankalarındaki mali kaynaklarımız serbest bırakılacak"

İSTANBUL (AA) - İran Merkez Başkanı Abdunnasır Himmeti, ülkesinin mali kaynaklarının serbest bırakılması konusunda Bağdat yönetimiyle anlaştıklarını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Himmeti, mevkidaşı Mustafa Galib ve Irak Ticaret Bankası Başkanı Salim Cevad Abdulhadi el-Çelebi ile yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Himmeti, "İran Merkez Bankası'yla Irak Ticaret Bankası arasında, ülkemizin mali kaynaklarının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı." dedi.

Elektrik ve doğalgaz ihracatı nedeniyle Irak bankalarında kayda değer oranda İran'a ait mali kaynakların bulunduğunu dile getiren Himmeti, "İran'ın Irak'taki mali kaynakları temel ihtiyaç maddeleri satın alma amacıyla serbest bırakılacak." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ihtiyaç maddelerinin ABD'nin ekonomik yaptırımları kapsamında olmadığını dile getiren Himmeti, Irak bankalarında ülkesine ait ne kadar para olduğuna dair açıklama yapmadı.

İran Merkez Başkanı Abdunnasır Himmeti, Bağdat'ta bir gün süren resmi ziyareti kapsamında mevkidaşı Galib ve Irak Ticaret Bankası Başkanı Çelebi'nin yanı sıra Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Irak Maliye Bakanı Ali Abdulemir Allavi ile görüşmüştü.

- ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.