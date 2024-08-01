  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilimizin başına talih kuşu kondu! Karbondioksit gazı için peş peşe kuyular açılıyor

EPDK’dan doğal gaz zammı açıklaması! Konutlara etkisi ne kadar olacak?

Dünya Haniye’nin şehid edilmesini konuşurken CHP’nin gündemi bambaşka! Vay vay vay! CHP’li Barış Yarkadaş o bilgiyi canlı yayında açıkladı

Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!

İngiltere yeni hedefi açıkladı! Sırada Türkiye var!

Anneannesini katletmişti! Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında flaş karar

FİFA'dan tarihi Türkiye kararı! İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu

Otobüsleri geçtik, şimdi şehir hatları vapurları da arızaya başladı

Taliban'dan çok konuşulacak çıkış! 'Haniye suikastında İran'ın parmağı var!'

Haniye'nin şehit edilmesi sonrası küstah plan ortaya çıktı: Rusya için değil Türkiye için geldiler
Gündem İran Meclis Başkanı'ndan Haniye'ye suikast açıklaması! ABD'yi işaret etti
Gündem

İran Meclis Başkanı'ndan Haniye'ye suikast açıklaması! ABD'yi işaret etti

Yeniakit Publisher
2024-08-01 16:02:00 - 2024-08-01 16:02:30

Şehit Haniye'nin İran'daki cenaze namazında konuşan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, alçak suikastın İsrail-ABD koordinasyonuyla gerçekleştiğini söyledi.

Siyonistler tarafından şehit edilen Haniye için İran'da cenaze merasimi düzenlendi. İehit Haniye'nin cenaze namazına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını dini lider Ali Hamaney kıldırdı.

Kalibaf'dan ABD iddiası!

Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Haniye'ye yönelik alçak suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Haniye'nin Filistin için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir" ifadelerini kullandı.

ABD savunma yapmıştı: Dahlimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Haniye'ye yönelik suikasttan haberdar olmadığını ve herhangi bir dahlinin bulunmadığını söylemiş, "Spekülasyonda bulunmak çok zor" diye konuşmuştu.

Yüz binler Haniye için buluştu! 'Sınırları açın' çağrısı
Yüz binler Haniye için buluştu! 'Sınırları açın' çağrısı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüz binler Haniye için buluştu! 'Sınırları açın' çağrısı

Bina da kaldığı odanın çatısı da sağlam! Haniye'nin kaldığı bina nasıl vuruldu?
Bina da kaldığı odanın çatısı da sağlam! Haniye'nin kaldığı bina nasıl vuruldu?

Dünya

Bina da kaldığı odanın çatısı da sağlam! Haniye'nin kaldığı bina nasıl vuruldu?

Haniye eylemlerini gördükçe kuduruyorlar! Can Ataklı Yahudilerin derdine düştü
Haniye eylemlerini gördükçe kuduruyorlar! Can Ataklı Yahudilerin derdine düştü

Medya

Haniye eylemlerini gördükçe kuduruyorlar! Can Ataklı Yahudilerin derdine düştü

Şehit Haniye'nin babasına ilişkin sözleri gündem oldu! 'Çocukluğumda bunları görerek büyüdüm'
Şehit Haniye'nin babasına ilişkin sözleri gündem oldu! 'Çocukluğumda bunları görerek büyüdüm'

Gündem

Şehit Haniye'nin babasına ilişkin sözleri gündem oldu! 'Çocukluğumda bunları görerek büyüdüm'

Haniye ile birlikte şehit olan kahramanın, kim olduğu ortaya çıktı!
Haniye ile birlikte şehit olan kahramanın, kim olduğu ortaya çıktı!

Dünya

Haniye ile birlikte şehit olan kahramanın, kim olduğu ortaya çıktı!

İhsan Şenocak'tan Haniye çağrısı! 'İstanbul'da defnedelim'
İhsan Şenocak'tan Haniye çağrısı! 'İstanbul'da defnedelim'

Gündem

İhsan Şenocak'tan Haniye çağrısı! 'İstanbul'da defnedelim'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23