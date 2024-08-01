İran Meclis Başkanı'ndan Haniye'ye suikast açıklaması! ABD'yi işaret etti

Siyonistler tarafından şehit edilen Haniye için İran'da cenaze merasimi düzenlendi. İehit Haniye'nin cenaze namazına İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını dini lider Ali Hamaney kıldırdı.

Kalibaf'dan ABD iddiası!

Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Haniye'ye yönelik alçak suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Haniye'nin Filistin için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir" ifadelerini kullandı.

ABD savunma yapmıştı: Dahlimiz yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Haniye'ye yönelik suikasttan haberdar olmadığını ve herhangi bir dahlinin bulunmadığını söylemiş, "Spekülasyonda bulunmak çok zor" diye konuşmuştu.