İran Meclis Başkanı Laricani, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi oldu

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi olarak atandı. Lacirani’nin yerine Eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf seçildi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından yayımlanan kararname ile İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Hamaney’in danışmanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi olarak atandı. Ali Laricani, 8’inci dönem milletvekilliği seçimleri ile Meclise girmiş, son üç dönem İran Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü.

İran’ın yeni Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf oldu

Tahran’da yapılan 11. Dönem İran Meclisi seçimlerini kazanan eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise gerçekleştirilen oturumda 230 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi.