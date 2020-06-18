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Aktüel

İran Mahan Air pilotundan "Suriye'ye yasak yük taşıdık" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:52:25 -
İran Mahan Air pilotundan "Suriye'ye yasak yük taşıdık" açıklaması

İSTANBUL (AA) - İran havayolu şirketi Mahan Air'in eski pilotu Emir Esedullahi, 2013'te Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de bulunduğu sivil uçakta Suriye'ye "yasak yük" taşıdıklarını açıkladı.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "Eheyat" haber sitesinde yayımlanan hatıratında Esedullahi, "Haziran 2013'te aralarında Süleymani'nin de yer aldığı 200 yolcu bulunan uçakta 7 ton yasak yükü Suriye'ye götürdük." ifadelerini kullandı.

- Süleymani'yi kokpitte sakladık

Uçağın Irak hava sahasına girdiği sırada kontrolü ABD güçlerinde olan Bağdat Havaalanına inişe zorlandığını aktaran Esedullahi, Süleymani'yi yardımcı pilot kıyafetiyle kokpitte saklayarak ABD askerlerinin denetiminden kurtardıklarını belirtti.

Iraklı yetkililere rüşvet vererek uçaktaki yükün kontrol edilmesini engellediğini ifade eden Esedullahi, Suriye'ye taşıdıkları "yasak yükün" ne olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Mahan Air, Suriye iç savaşında bu ülkeye asker ve mühimmat taşımakla suçlanıyor.

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