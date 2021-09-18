İran Lübnan’ı benzinle fethediyor

Levent Sonat

Acemler, Lübnan’daki Şii etkisini artırmak için benzin kıtlığını fırsata çeviriyor... Yakın tarihteki en ağır ekonomik krizlerden birinin yaşandığı Lübnan’a İran, Hizbullah aracılığı ile dört konvoyluk petrol gönderip nüfuzunu artırma hedefine bir adım daha yaklaştı. 4 milyon litre benzin taşıyan 80 tankerlik konvoy, Suriye üzerinden Lübnan’a taşınırken Lübnanlılar, Şii liderler ve Esed posterleriyle Tahran akaryakıtını karşıladı.

Ülkeye ulaşan benzin tankerlerini karşılama gösterisinde havaya ateş de açıldı. Basına konuşan bir kadın, konvoyun ülkeye girişi ile “ABD ve müttefiklerinin kuşatmasının kırıldığını” savundu. Aynı kadın, “Benzin (Hizbullah lideri) Hasan Nasrullah tarafından getirildiği için doğru yerlere ulaştırılacaktır” diyerek Şii propagandası yaptı. Hizbullah lideri Nasrullah da, “Bunu ticarete dönüştürmeyi düşünmediklerini, insanların yaşadığı zorluğa çare bulmak istediklerini” söyleyerek bir anlamda Şii etkisini artırma amaçlarını dile getirdi.

Şii propagandası yapılıyor

Nasrullah, benzinin devlet hastanelerine, bakım evlerine, yetimhanelere ve Lübnan Kızıl Haç’ına ücretsiz verileceğini de duyurdu. Şii lider, fırınlar, özel hastaneler gibi yerlere ise maliyetinin altında verileceğini ifade etti.

Konvoyun ülkeye girişini takip eden İngiliz kanalı BBC, ihtiyaç duyulan miktar yanında gelen petrolün az olduğunu ancak siyasi anlamının büyük olduğunu bildirdi. BBC’nin bir hastanede konuştuğu doktor, İran petrolünü kullanılmaları halinde yaptırıma uğrayabilecekleri ile ilgili soruya “yaptırımla, hastaların ölümü arasında tercih yapmam gerekiyorsa, hastalarımı seçiyorum” dedi.

Hizbullah’ın Suriye üzerinden ülkeye soktuğu 4 milyon litrelik akaryakıt, Lübnan siyasetinin de gündemine oturdu. Lübnan’ın yeni Başbakanı Necip Mikati, konvoyun ülkeye yasal olmayan şekilde girdiğini ve hükümet olarak izinlerinin alınmadığını açıkladı.

Hizbullah nüfuz peşinde

Hizbullah’ın ülkedeki rakipleri, örgütün, petrolü siyasi çıkar olarak kullanarak, ülkede var olan nüfuzunu artırmaya çalıştığını belirterek, buna daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini söylüyor. Lübnan’ın para birimi Lübnan Lirası, son iki yılda yüzde 90’dan fazla değer kaybetti. Ülkedeki elektrik kesintileri günde 23 saate kadar çıkabiliyor.

Lübnan’da 13 aylık belirsizlikten sonra hükümetin kurulmuş olmasıyla, şimdi İMF’nin desteği bekleniyor.

