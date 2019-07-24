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İran lideri Hasan Ruhani'den ABD'ye yeşil ışık

İran resmi ajansının haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD ile müzakereye yeşil ışık yaktı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
İran lideri Hasan Ruhani'den ABD'ye yeşil ışık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakere fırsatını kaçırmadıklarını söyledi.  

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da kabine toplantısında konuşan Ruhani, ABD ile müzakereye yeşil ışık yaktı. 

'Müzakere için hazırız'

Ruhani, "Bu hükümet, müzakere fırsatını kaçırmamıştır ve kaçırmayacaktır. Ülkeyi yönetme sorumluluğum olduğu sürece sorunları çözmek adına adaletli, hukuki ve onurlu bir müzakere için hazırız." dedi. 

Bununla birlikte müzakere adına masaya teslim olmuş bir şekilde oturmayacaklarını dile getiren Ruhani, başında olduğu 11'inci hükümetin ilk günden bu yana siyasi alanda ve anlaşma ihtimali bulunan konulardaki tıkanıklıkları açmada çaba gösterdiğini belirtti.

ABD, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, 8 Mayıs 2018'de İran'a yönelik genişletilmiş yaptırımları uygulamaya koymuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, geçen ay, Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmesinde, İran'ın hiçbir şekilde ABD'ye güvenmediğini söyleyerek, "ABD ile nükleer anlaşma çerçevesinde yaşadığımız acı tecrübe nedeniyle hiçbir zaman müzakerenin tekrarı olmayacak." demişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. ABD

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