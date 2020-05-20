İran lideri Hamaney: Suudiler büyük bir ihanet eylemi gerçekleştirdiler

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkelerinin, İsrail'i destekleyerek Filistin'e ihanet ettiğini ancak bu ülkelerdeki halkların bu ihanete müsamaha göstereceğini düşünmediğini söyledi.

Hamaney, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, son yıllarda İsrail ile ilişkileri normalleştirme sürecine giren bazı Arap ülkelerini ve Suudi Arabistan'ı eleştirdi.

Arap ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle ilişkilerini "ihanet" olarak niteleyen Hamaney, "Bugün bazı Fars (Basra) Körfezi devletleri, kendi tarihlerine ve Arap dünyasına en büyük hainliği yaptılar. İsrail'i destekleyerek Filistin'e ihanet ettiler. Bu devletlerin ulusları, liderlerinin ihanetine müsamaha gösterecek mi?" ifadelerini kullandı.

Hamaney diğer mesajında ise doğrudan Suudi Arabistan yönetimini hedef alarak şu ifadelere yer verdi:

"Suudilerin siyonist rejimle (İsrail) bariz ilişkileri, tam manasıyla Filistin ve İslam ülkelerini arkadan vuran bir hançerdir. Suudiler büyük bir ihanet eylemi gerçekleştirdiler. Onlar suçlu ancak burda dahi ABD işin içindedir."

Arap ülkelerine, "ABD'nin güvenilir olmadığını anlama" çağrısında bulunan Hamaney, "ABD, onları, siyonist rejimi ve kendisinin bölgedeki emperyalist çıkarlarını korumak için bir araç olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.