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İran kripto para madenciliğini vergilendirmeyi hedefliyor
Dünya İran kripto para madenciliğini vergilendirmeyi hedefliyor
Dünya

İran kripto para madenciliğini vergilendirmeyi hedefliyor

Kripto para hacmi en yüksek ülkelerden İran'da yönetim ülkedeki kripto para madenciliğini ve alım-satımını vergilendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 15:25:00 -
İran kripto para madenciliğini vergilendirmeyi hedefliyor

İran Ulusal Vergi Dairesi, İran'da gerçekleşmekte olan kripto para madenciliği ve alım-satımının vergilendirilmesi teklifinde bulundu. İran'ın dünyanın 7. en çok kripto para madenciliği yapan ülkesi olduğu belirtiliyor. Kripto para alım-satım hacminde de İran'ın dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğu tahmin ediliyor.

İran Ulusal Vergi Dairesi kamuya kaynak sağlanması ve kara para aklanmasının önüne geçilmesi gerekçeleriyle İran'daki kripto para madenciliği ve alım-satımını vergilendirmek istediklerini belirtti. Bu kararın gerçekleşmesi durumunda İran yönetimi yetkili borsalardan kullanıcı verilerini talep edecek.

2019'da İran kripto para madenciliğini yasallaştırmıştı. Özellikle kripto para alım-satımının vergilendirilmesinin İranlılarda tepkiye neden olabileceği ve karaborsa tecrübesi fazla olan İranlıların kripto para alım-satımında da vergi ödememek için karaborsaya yöneleceği belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News

 

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