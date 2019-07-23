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"İran Körfez'deki tüm ABD gemilerini izliyor"

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi yaptığı açıklamada, körfez bölgesindeki tüm ABD gemilerini günlük olarak takip ettiklerini ve hareketlerini arşivlediklerini söyledi.

23 Temmuz 2019 Salı 23:47
"İran Körfez'deki tüm ABD gemilerini izliyor"

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi yaptığı açıklamada “Tüm düşman gemilerini özellikle de ABD gemilerini bölgeye girdikleri andan itibaren adım adım takip ediyoruz” dedi ve tüm gemilerin hareketlerinin de insansız hava araçları tarafından fotoğraflandığını söyledi. Hanzadi, “Koalisyon güçlerine ve ABD'ye ait gemilerin günlük hareketlerinin an be an görüntülerini alıyor ve arşivliyoruz” diye konuştu.

Hanzadi ayrıca İran’ın müttefik ülkelerle birlikte 2020 yılının Mart ayında bölgede bir ortak askeri deniz tatbikatı düzenleyeceğini de söyledi. Ancak tatbikata hangi ülkelerin katılacağını belirtmedi.

Körfez bölgesinde önce ABD ile arasındaki tansiyon yükselen İran bir İngiliz petrol tankerini de alıkoydu. Benzer şekilde İngiltere’de Temmuz ayının başlarında yaptırım kararlarına rağmen Suriye’ye petrol sevkiyatı yaptığı gerekçesiyle bir İran tankerine el koymuştu. İngiltere İran’ı uyardı ve tankerlere koruma sağlamak amacıyla bölgeye daha fazla askeri gemi göndermeyi düşündüğünü duyurdu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:47
  1. İngiltere
  2. Suriye
  3. İran
  4. Hüseyin Hanzadi
  5. ABD
  6. ABD'ye ait gemiler
  7. Körfez

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