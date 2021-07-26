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Dünya

İran karıştı! Halk sokaklara döküldü

İran'da 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle halk sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:36:00 -
İran karıştı! Halk sokaklara döküldü

İran'ın başkenti Tahran'da elektrik kesintilerini protesto etmek için toplanan vatandaşlar rejim karşıtı sloganlar attı.

Cumhuri Caddesi'nde toplanan kalabalık, ülke genelinde yaşanan elektrik krizini protesto etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Tahran'daki göstericilerin "diktatörlere ölüm" sloganları atıldı.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde de 15 Temmuz'dan bu yana su kesintileri nedeniyle gösteriler yapılıyor. Huzistan eyaleti yoğun Arap nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası Af Örgütü, Huzistan'daki protestolarda güvenlik güçlerinin en az 8 göstericiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

 

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