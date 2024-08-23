  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran kararlı! İsrail'e karşılık vermekten vazgeçmeyeceğini açıkladı
Dünya

İran kararlı! İsrail'e karşılık vermekten vazgeçmeyeceğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 20:20:00 -
İran kararlı! İsrail'e karşılık vermekten vazgeçmeyeceğini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarına ülkesinin bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak İsrail'e cevap verme hakkından da vazgeçmeyeceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, karşılıklı ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınırken Lammy ve Sejourne, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olan Erakçi'yi tebrik etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İsrail'in işgal ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelere işaret ederek, İran'ın bölgede gerilimin azaltılmasında rol oynaması çağrısında bulundu.

Erakçi ise İran'ın bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak ülkesinin İsrail'in Tahran'daki terör faaliyetlerine yanıt verme hakkı olduğunu belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne de Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü İranlı mevkidaşına ileterek, bu konuda İran ile ikili istişarelerin devam etmesinin önemini vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı, "İran'ın ulusal güvenliği ve egemenliğinin affedilemez bir ihlali" kabul ettiklerini ve İran'ın "saldırgan İsrail'i cezalandırma hakkına sahip olduğunu" ifade etti.

Kaynak: AA

BAE'liler duyurdu: Esad'tan İran'a 'savaş' mesajı iddiası!
BAE'liler duyurdu: Esad'tan İran'a 'savaş' mesajı iddiası!

Dünya

BAE'liler duyurdu: Esad'tan İran'a 'savaş' mesajı iddiası!

TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı! Heyecanlandıran gelişme
TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı! Heyecanlandıran gelişme

Ekonomi

TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı! Heyecanlandıran gelişme

İran'a büyük şok! Artık zorunlu hale geldi
İran'a büyük şok! Artık zorunlu hale geldi

Medya

İran'a büyük şok! Artık zorunlu hale geldi

Heyecanlandıran açıklama: Cevar verdi: Talimatı almış: Veda etmişti...
Heyecanlandıran açıklama: Cevar verdi: Talimatı almış: Veda etmişti...

Spor

Heyecanlandıran açıklama: Cevar verdi: Talimatı almış: Veda etmişti...

İran’a yakın grup ateşle oynuyor! "Kerkük’ü Türkiye’den kurtardık"
İran’a yakın grup ateşle oynuyor! “Kerkük’ü Türkiye’den kurtardık”

Gündem

İran’a yakın grup ateşle oynuyor! “Kerkük’ü Türkiye’den kurtardık”

İran'da facia: 28 Pakistanlı öldü!
İran'da facia: 28 Pakistanlı öldü!

Dünya

İran'da facia: 28 Pakistanlı öldü!

İran'dan ABD'ye nükleer silah cevabı!
İran'dan ABD'ye nükleer silah cevabı!

Dünya

İran'dan ABD'ye nükleer silah cevabı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23