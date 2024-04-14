İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme

İran'ın İsrail'e gönderdiği Shahed-136S SİHA’ları 2021 üretimi. 36 kilo patlayıcı taşıyabiliyor. GPS ile yönlendiriliyor. Menzili 2500 kilometre. Hızı saatte 185 km. Ağırlığı 200 kilo.

3.5 metrelik Shahed-136S SİHA’ları daha önce Rusya-Ukrayna savaşında Rus yönetimi tarafından da kullanılmıştı. Alçak irtifadan uçuyor. Hedefini vurmadan önce 100 metre irtifaya kadar düşüyor. Radar tarafından algılanması zor.

İran 2021 yılında ürettiği Shahed-136S dronelarına 'Şehit' ismini vermişti. Çünkü bunlar kamikaze drone'lar. Yani hedefe yönelip çarparak üzerlerindeki patlayıcı ile tahrip gücü yaratmayı amaçlıyorlar. Bir anlamda 'şehit' oluyorlar.

İran devlet televizyonu ayrıca 10'dan fazla uzun menzilli füzenin İsrail'e doğru ateşlendiğini ilan etti. İran'ın İsrail'e gönderdiği iddia edilen hipersonik 'Fattah' füzeleri bu hafta içinde İran televizyonunda gösterilmişti. Füzelerin İsrail'e ulaşması sadece 6 dakika sürecek. İsrail'in çok güvendiği 'Demir Kubbe' (Iron Dome) hava savunma sisteminin belki de en önemli testi İran'ın fırlattığı iddia edilen Fattah füzeleri olacak. Bu gece bu düellonun sonucu da anlaşılacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu gelişmeler sonrasında bir video mesaj yayınladı: "Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan doğrudan bir saldırı olasılığına karşı hazırlık yaptı. Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz. Kendimizi her tür tehditten kararlılıkla koruyacağız."

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