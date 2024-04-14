  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya bir yeri daha ele geçirdi

Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Ünlü banka altın tahminini bir anda değiştirdi! Yeni rakamı duyan ne yapacağını şaşıracak

Almanya'dan gerilimi tırmandıracak adım! Patriot gönderecekler

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

Türkiye'nin tarihi kararı İsrailli ismi kudurttu!

Siber güvenlik kalkanı için bakanlık resmen harekete geçti: Güçleniyor! Saldırıları bitirecek kritik hamle geldi

YSK 22 başvuruyu ele aldı! Kütahya kararı

Uğur Dündar'ın o yamağı kim? Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ifşası
Dünya İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme
Dünya

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-04-14 01:08:00 - 2024-04-14 01:12:15
İran'ın İsrail'e İHA saldırısı: İsrail'e yönelik İran'ın saldırısı sonrasında ilgili en önemli detaylar! Flaş gelişme

İran, İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasını bombalamasının ardından İHA'larla misilleme saldırısı başlatması sonrası İran, İsrail, Irak, Ürdün ve Lübnan hava sahasını kapattı.

İran'ın İsrail'e gönderdiği Shahed-136S SİHA’ları 2021 üretimi. 36 kilo patlayıcı taşıyabiliyor. GPS ile yönlendiriliyor. Menzili 2500 kilometre. Hızı saatte 185 km. Ağırlığı 200 kilo.

3.5 metrelik Shahed-136S SİHA’ları daha önce Rusya-Ukrayna savaşında Rus yönetimi tarafından da kullanılmıştı. Alçak irtifadan uçuyor. Hedefini vurmadan önce 100 metre irtifaya kadar düşüyor. Radar tarafından algılanması zor.

İran 2021 yılında ürettiği Shahed-136S dronelarına 'Şehit' ismini vermişti. Çünkü bunlar kamikaze drone'lar. Yani hedefe yönelip çarparak üzerlerindeki patlayıcı ile tahrip gücü yaratmayı amaçlıyorlar. Bir anlamda 'şehit' oluyorlar.

İran devlet televizyonu ayrıca 10'dan fazla uzun menzilli füzenin İsrail'e doğru ateşlendiğini ilan etti. İran'ın İsrail'e gönderdiği iddia edilen hipersonik 'Fattah' füzeleri bu hafta içinde İran televizyonunda gösterilmişti. Füzelerin İsrail'e ulaşması sadece 6 dakika sürecek. İsrail'in çok güvendiği 'Demir Kubbe' (Iron Dome) hava savunma sisteminin belki de en önemli testi İran'ın fırlattığı iddia edilen Fattah füzeleri olacak. Bu gece bu düellonun sonucu da anlaşılacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu gelişmeler sonrasında bir video mesaj yayınladı: "Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan doğrudan bir saldırı olasılığına karşı hazırlık yaptı. Kim bize zarar verirse biz de onlara zarar veririz. Kendimizi her tür tehditten kararlılıkla koruyacağız."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD Başkanı Joe Biden, Delaware ziyaretini kısa kesip savunma ekibiyle acil toplantı yapmak üzere Washington'a dönüyor.

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış
Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış

Aktüel

Bu yatırım sizi 100 yıl yaşatacak diyen ABD'li uzman büyük sırrını açıkladı! Zafer kazanan bir lider olmak kolaymış

Siber güvenlik kalkanı için bakanlık resmen harekete geçti: Güçleniyor! Saldırıları bitirecek kritik hamle geldi
Siber güvenlik kalkanı için bakanlık resmen harekete geçti: Güçleniyor! Saldırıları bitirecek kritik hamle geldi

Teknoloji

Siber güvenlik kalkanı için bakanlık resmen harekete geçti: Güçleniyor! Saldırıları bitirecek kritik hamle geldi

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?
İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

Dünya

İki casusun daha gözaltına alınması çıkışına haber yaptı: İran'da tebliğ eden şahısların ifşası! Sorumlusu kimler?

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor
Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Dünya

Çin’de depremzede deprem, doğal afetler nedeniyle 3,3 milyar dolarlık kayıp! Henüz ne yapacağını bilmiyor

Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri
Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri

Otomotiv

Biden'a elektrikli araçlar için çağırı! Flaş detay: Otomobil ithalatını durdur! Çok satılan her 10 araçtan biri

Türkiye'de 21 yıllık rekor kırıldı! Yıl boyunca görüyoruz ki: Yüzde 60'ı gördü! Gerçek rakamlar ortaya çıktı
Türkiye'de 21 yıllık rekor kırıldı! Yıl boyunca görüyoruz ki: Yüzde 60'ı gördü! Gerçek rakamlar ortaya çıktı

Yaşam

Türkiye'de 21 yıllık rekor kırıldı! Yıl boyunca görüyoruz ki: Yüzde 60'ı gördü! Gerçek rakamlar ortaya çıktı

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak
Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

Dünya

Hava yolu hariç geçiş yok: Şimdi böyle hizmet verecekler! Kazakistan tahıl yasağını onayladı! Sonuçlarına katlanacak

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23