İran-İsrail Savaşı Coca-Cola'yı Vurdu: Hindistan'da Diet Coke Kıtlığı Başladı
İran-İsrail Savaşı Coca-Cola’yı Vurdu: Hindistan’da Diet Coke Kıtlığı Başladı

İran-İsrail Savaşı Coca-Cola'yı Vurdu: Hindistan'da Diet Coke Kıtlığı Başladı

İran ile yaşanan savaş süreci, küresel ticaretin can damarı olan Körfez bölgesinde lojistik bir krize yol açtı. Savaş nedeniyle alüminyum tedarikinde yaşanan aksamalar, Hindistan’da sadece kutu ambalajda satılan Diet Coke arzını durma noktasına getirdi.

Küresel alüminyum üretiminin yaklaşık %9’unu karşılayan Körfez bölgesinde, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması büyük bir hammadde krizini beraberinde getirdi. Hindistan’da pek çok gazlı içecek plastik şişelerde de sunulurken, Diet Coke’un yalnızca alüminyum kutularda satılması, ürünü krizin merkezine yerleştirdi.

Körfez’den yapılan sevkiyatların gecikmesi, Hindistan genelinde kutu üretimini ve dağıtımını kısıtladı. Reuters’a konuşan distribütörlerden Sanjay, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle ifade etti:

“Sipariş veriyoruz ancak savaş nedeniyle tedarik sıkıntısı olduğu söyleniyor.”

Şekersiz Kategorisinde Büyüme Hedefleri Sekteye Uğradı

Hindistan, boykot baskılarıyla da gündeme gelen Coca-Cola için stratejik bir büyüme pazarı konumunda bulunuyor. Şirket, 2024-25 döneminde 50 milyar rupi (yaklaşık 533 milyon dolar) satış rakamına ulaşarak rekor kırmıştı. Ancak yaşanan bu hammadde krizi, özellikle 2030’a kadar 4,7 milyar dolar hacme ulaşması beklenen düşük şekerli içecek kategorisindeki planları zora soktu.

Maliyetler Artıyor, Alternatifler Öne Çıkarılıyor

Sektör temsilcileri, sadece sevkiyatların gecikmediğini, aynı zamanda enerji kriziyle birlikte kutu ve şişe üretim maliyetlerinin de tırmandığını belirtiyor. Talebin karşılanamaması üzerine şirketin strateji değişikliğine gittiği gözleniyor.

Uttar Pradeş eyaletinde market işleten Ashish Saxena, önceden birkaç saat içinde gelen siparişlerin artık günlerce geciktiğini belirterek, şirketin kutu ambalajlı Diet Coke yerine plastik şişede satılan Coke Zero ürününü ön plana çıkarmaya başladığını ifade etti.

Serdar

Bir an muslumanların, vicdanlı insanların boykotu mu etkiledi. Ama yok duyarlı Müslümanlar malesef az.

Aydın

Beter olsunlar
