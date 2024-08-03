İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından gerilen Ortadoğu’da tansiyon yükseldi. Gerginlik tırmanırken birçok hava yolu firması bölgeye seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan gibi ülkelere ait hava yolu firmaları, İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı. Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi.

O SAHNE GÜNDEM OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından söz konusu olayların yıllar önce öngörüldüğü ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne yeniden sosyal medyada gündem oldu.

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İZLEYENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İsrail ve İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı sahne yıllar sonra savaş ihtimaliyle beraber gündem olurken, o anları izleyenler çok şaşırdı.

Dizideki bu sahneye sosyal medyada; 'Yerli Simpsonlar bunu da bilmiş', 'bir diziden daha fazlası' gibi yorumlar yapıldı.