İran-İsrail arasındaki gerginlik sonrası Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu! 'Yerli Simpsonlar'
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi, İran ve İsrail arasındaki tansiyonu iyice yükseltti. Birçok hava yolu şirketi, güvenlik gerekçesiyle İsrail, Lübnan ve İran uçuşlarını askıya aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medyada Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu.
Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından gerilen Ortadoğu’da tansiyon yükseldi. Gerginlik tırmanırken birçok hava yolu firması bölgeye seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan gibi ülkelere ait hava yolu firmaları, İsrail ve Lübnan'a bazı uçuşları iptal ettiklerini açıkladı. Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi.
O SAHNE GÜNDEM OLDU
Tüm bu gelişmelerin ardından söz konusu olayların yıllar önce öngörüldüğü ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne yeniden sosyal medyada gündem oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İZLEYENLER ÇOK ŞAŞIRDI
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İsrail ve İran arasındaki ilişkilerin ele alındığı sahne yıllar sonra savaş ihtimaliyle beraber gündem olurken, o anları izleyenler çok şaşırdı.
Dizideki bu sahneye sosyal medyada; 'Yerli Simpsonlar bunu da bilmiş', 'bir diziden daha fazlası' gibi yorumlar yapıldı.