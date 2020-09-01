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Aktüel İran İslam devrimi teorisyenlerinden Murtaza Mutahhari'nin siyasetçi oğlundan dikkat çeken "Türkiye" vurgusu
Aktüel

İran İslam devrimi teorisyenlerinden Murtaza Mutahhari'nin siyasetçi oğlundan dikkat çeken "Türkiye" vurgusu

İranlı siyasetçi Ali Mutahhari: - "İyi bir hükümet modeli ortaya koyamadık. Arap Baharı'nda neden hiçbir ülke modellerinin İran olduğunu söylemedi? Hepsi hükümet modellerinin Türkiye sistemi olduğunu söyledi"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:26:35 -
İran İslam devrimi teorisyenlerinden Murtaza Mutahhari'nin siyasetçi oğlundan dikkat çeken "Türkiye" vurgusu

ANKARA (AA) - Reformistlere yakınlığıyla bilinen İranlı siyasetçi Ali Mutahhari, ülkesinin dünya ile yeterli etkileşim kuramadığını belirterek, başka halkların örnek alabileceği bir hükümet modelini hayata geçiremediklerini söyledi.

İran İslam devrimi teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve 3 dönem Tahran milletvekilliği yapan Ali Mutahhari sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin izlediği dış politikayı eleştirdi.

Mutahhari, İran'ın İslam ve Arap ülkeleriyle ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini kaydederek, "İyi bir hükümet modeli ortaya koyamadık. Arap Baharı'nda neden hiçbir ülke modellerinin İran olduğunu söylemedi? Hepsi hükümet modellerinin Türkiye sistemi olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya ile uygun etkileşim eksikliğinin ülkesi için olabilecek en önemli tehlikelerden olduğunu belirten Mutahhari, "Şii mezhebine olan aşırı vurgumuz, islam dünyasındaki konumumuzu tehdit eden tehlikelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Ali Mutahhari, mezhepçilik yapmanın doğru olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şiiler, Safevi dönemi de dahil olmak üzere tarihte İslam dünyasını sırtından bıçaklamakla suçlanıyor. Bu düşünce ve yanılgı İslam dünyasında gelişmemelidir. Dış politikamızı düzeltmeliyiz."


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