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İran ile ortak OSB kuruluyor

İkili ticaretini geliştirmek isteyen Türkiye ve İran, ortak organize sanayi bölgesi (OSB) oluşturma kararı aldı.

23 Aralık 2018 Pazar 10:48
İran ile ortak OSB kuruluyor

İran ile Türkiye ortak organize sanayi bölgesi (OSB) oluşturma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, OSB projesiyle iki ülkenin sanayinin gelişmesi ve büyümesinin amaçlandığını belirtti. “Enerji konusunda tam anlamıyla hazırız. Hammadde, yer ve gerekli imkânlar bizden, yatırım sizden” diyen Ruhani, “Bugün zalimce ve adaletsizce ambargoyla karşı karşıyayız. İyi bir plan ortaya koyarak bu krizi fırsata çevirebiliriz” çağrısı yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Rahmani de ortak OSB projesini yakından takip edeceklerini; önemle ele alacaklarını ifade etti.

Ticarette hedef 30 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türkiye-İran ticaretini 10 milyar dolardan 30 milyar dolara taşıyacak; iki ülkenin sanayisini güçlendirecek çalışmalara yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:48
  1. Ankara
  2. İran
  3. Türkiye
  4. organize sanayi bölgesi (OSB)
  5. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  6. OSB projesi
  7. İran İslam Cumhuriyeti Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Reza Rahmani
  8. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  9. Türkiye-İran ticareti

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