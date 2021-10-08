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Dünya İran ile Hizbullah arasında temas
Dünya

İran ile Hizbullah arasında temas

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 12:37:00 -
İran ile Hizbullah arasında temas

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile bir araya geldi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Beyrut'ta gerçekleşen görüşmede Nasrallah ile Abdullahiyan, Lübnan ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Abdullahiyan, ülkesinin Lübnan'a yönelik tutumunun değişmezliğine işaret ederek, "her düzeyde Lübnan'ın yanında duracaklarını" ifade etti.

Nasrallah da İran'ı "dostunu yarı yolda bırakmayan dürüst müttefik" olarak nitelendirdi.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'a ilişkin ise Nasrallah, "Lübnan'ın mevcut zorluklardan çıkması konusunda büyük umutlar var." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'dan önceki gün Beyrut'a gelen Abdullahiyan, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın yanı sıra Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.

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