İran ile Bangladeş "ikili ilişkiler ve İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını" görüştü

İran hükümetinin resmi sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Reisi ile Hasina telefon görüşmesi yaptı.

Reisi, İslam ülkelerinin Filistin'i destekleme, İsrail’in Mescid-i Aksa saldırılarını kınama ve özellikle oruçlu Filistin halkına yönelik “vahşi” eylemlerine karşı durma konusunda birleşmesi çağrısında bulunarak bunun çok önemli ve gerekli olduğunu belirtti.

İran ile Bangladeş arasındaki ilişkilere değinen Reisi, özellikle çok yönlü ekonomik ve ticari iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı, Müslüman Bangladeş devletinin ve halkının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bangladeş Başbakanı Hasina da İsrail'in oruçlu Filistinlilere yönelik eylemlerini “şiddetle kınadığını” belirterek mazlum Filistin halkını desteklemenin Bangladeş devleti ile milletinin değişmez tavrı olduğunu vurguladı.

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İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Bangladeş Başbakanı, söz konusu ilişkilerin özellikle ticari ve ekonomik alanlarda güçlendirilmesi ile bölgesel iş birliğinin arzu edilen düzeye gelmesine önem verdiklerini ifade etti.