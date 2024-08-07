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Dünya İran, İİT toplantısında açıkladı: Karşılık vermekten başka çaremiz yok
Dünya

İran, İİT toplantısında açıkladı: Karşılık vermekten başka çaremiz yok

Yeniakit Publisher
2024-08-07 21:48:00 - 2024-08-07 21:50:04
İran, İİT toplantısında açıkladı: Karşılık vermekten başka çaremiz yok

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısında yaptığı konuşmada, 'İsrail'e karşılık vermekten başka bir seçeneklerinin olmadığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı nedeniyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşen olağanüstü toplantıya katıldı. Bakıri, toplantıda yaptığı konuşmada İsrail’in Batılı ülkeler ve ABD yönetiminden aldığı destekle Filistin’e ve İslam dünyasına saldırdığını belirterek, Birleşmiş Milletler’in (BM) İsrail’in saldırganlığını önlemede başarısız olduğunu söyledi. Bakıri, ”İsrail’in Tahran’da misafirimiz olan Hamas lideri Haniye’yi suikast sonucu şehit etmesi, siyonist rejimin temeli ve varlığının terör, cinayet, saldırı, barışın ihlali, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık oluşturma ve soykırım üzerine kurulu olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu alçakça terör saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir saldırı, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit ve uluslararası hukukun temel ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı’nın ağır bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.

“İsrail rejiminin saldırılarına karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok”

BM’yi İsrail karşısında sorumluluk almaya çağıran Bakıri, “Birleşmiş Milletler’in siyonist rejim karşısındaki etkisizliği nedeniyle İsrail rejiminin saldırılarına karşılık vermekten başka seçeneğimiz yok” dedi.

ABD’yi İsrail’e destek vermekle suçlayan Bakıri, Haniye suikastında ABD rolünün görmezden gelinemeyeceğini belirterek, “Biz, birçok kez İsrail’in bölgede bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarılarda bulunduk. Siyonist rejimin ülkemizi hedef alan tüm saldırılarına bölgesel gerilime neden olmayacak şekilde karşılık verdik” dedi.

İsrail’in İran’ı hedef alan saldırılarını engellemek için İsrail’e karşılık verecekleri mesajını veren Bakıri, uygun bir zaman ve mekanda gereken karşılığı vereceklerini söyledi.
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Kaynak: AA

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