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İran için 'füze' iddiası: Suriye ve Lübnan'a...
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Dünya İran için 'füze' iddiası: Suriye ve Lübnan'a...
Dünya

İran için 'füze' iddiası: Suriye ve Lübnan'a...

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü aracılığı ile Suriye ve Lübnan'a yüksek hassasiyetli füzeler yerleştirdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 01:30:00 -
İran için 'füze' iddiası: Suriye ve Lübnan'a...

İran, gelişmiş füze kapasitesini Ortadoğu'ya aktarmaya devam ediyor.

Israel Radar'ın haberine göre İsrail Savunma Bakanlığı'ndan (IDF) Tümgeneral Tal Kalman, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü aracılığı ile Suriye ve Lübnan'a yüksek hassasiyetli füzeler yerleştirdiğini iddia etti. General Kalman'a şimdiye kadar çok sayıda füzenin transfer edildiğini doğrulasa da net sayıyı vermedi.

Tümgeneral Tal Kalman İsrail'in Hizbullah'ın füze yeteneklerini kullanmasına izin vermeyeceğine ve gerekirse önleyici bir saldırı düzenleyebileceklerini vurguladı.

Bunun yanı sıra askeri gazeteci Amos Harel, Haaretz gazetesine verdiği demeçte Hizbullah'ın Lübnan'da 100'den fazla yüksek hassasiyetli füze cephaneliğine sahip olduğunu belirtti. Harel ayrıca İran'ın Hizbullah'a füze üretimi konusunda teknolojik desteğinde sağlandığını belirterek, Hizbullah'ın füze üretme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

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