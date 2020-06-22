İran, Hint Okyanusu’nda askeri üs kuracak

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri, "Devrim Muhafızları, Hint Okyanusu’nda kalıcı bir askeri üs kurmakla görevlendirildi ve bu üs yıl sonuna kadar kurulmuş olacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızlarının uzak denizlerde askeri üs kurmakla görevlendirildiğini ve bu üssün kalıcı olacağını açıkladı. Daha önce Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin uzak denizlere gemi gönderdiğini belirten Tengseri, Hint Okyanusu’na yöneldiklerini belirterek, "Devrim Muhafızları Hint Okyanusunda kalıcı bir askeri üs kurmakla görevlendirildi ve bu üs yıl sonuna kadar kurulmuş olacak" dedi.

İran gemilerine yönelik Umman Denizi ve Hint Okyanusu’ndaki korsan saldırılarının bir daha tekrarlanmayacağını vurgulayan Tengseri, "Hint Okyanusunda ve Umman Denizinde oluşturacağımız güç ile gemilerimize yönelik korsan saldırıları engellemiş olacağız" ifadelerini kullandı.