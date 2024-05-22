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Dünya İran havadaki Akıncı'yı reddetti! Batman'daki Akıncı yola çıktı! İşte sebebi!
Dünya

İran havadaki Akıncı'yı reddetti! Batman'daki Akıncı yola çıktı! İşte sebebi!

Yeniakit Publisher
2024-05-22 17:04:49 - 2024-05-22 17:04:44

Helikopter kazası sonrası Cumhurbaşkanı Reisi’nin yerini tespit etmek için Türkiye’den yardım isteyen İran, Havada olan Akıncı’yı silahlı olmasından kaynaklı istemedi, onun yerine Batman’dan silahsız Akıncı kaldırıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından İran'ın Türkiye'den yardım talep etmesi üzerine önce bir gece görüşlü helikopter ardından da Türkiye'nin talebiyle Akıncı İHA'sı hazırlandı. Türkiye'den yola çıkan Akıncı 1 saat 45 dakika gibi kısa sürede Reisi'nin helikopterinin yerini tespit ederek İran makamlarına anlık koordinatları gönderdi.

Akıncı'nın zorlu koşullardaki görevi çok kısa sürede başarıyla tamamlaması ve “dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu” gerçekleştirmesi tüm dünyadan alkış alırken, olayla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

HAVADAKİ AKINCI İSTENMEDİ, BATMAN'DAN KALDIRILDI

Haber7’nin haberine göre düşen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı ve İran makamlarının Türkiye'den yardım talep ettiği esnada İran sınırına yakın şekilde görev yapan bir Akıncı havada bulunuyordu. Türk makamları İran yetkililerini havada halihazırda bir Akıncı İHA'sının bulunduğunu ve bunun çok kısa sürede kaza bölgesini tespit etmede kullanılabileceğini söyledi.

Ancak İran makamları Türkiye'nin havadaki Akıncı'yı kaza bölgesine yönlendirme talebini reddetti. İran, havadaki Akıncı İHA'sının silahlı olduğu gerekçesiyle İran hava sahasına girmesini istemedi. Türk yetkililerin de talep doğrultusunda Batman'da silahsız olarak yeni bir Akıncı İHA hazırlayarak Reisi'nin kaza bölgesini tespit etmek için bölgeye gönderdiği öğrenildi.

İran'ın havadaki Akıncı'yı istememesi ve Batman'daki üsten yeni silahsız Akıncı'nın hazırlanıp bölgeye hareket etmesi için ise ne kadar süre kaybedildiği bilinmiyor.  

SELÇUK BAYRAKTAR DA AÇIKLAMASINDA DEĞİNDİ

Yaşananlara Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da açıklamalarında yer verdi. Bayraktar, “Halihazırda görevde olan silahlı bir AKINCI öncelikle hemen hızlıca yönlendirildi. İran tarafı bildiğim kadarıyla istemeyince, hazırda olan bir diğeri hemen kaldırılıp çok kısa sürede oraya sevk edildi” ifadelerini kullandı.

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