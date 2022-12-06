MUHAMMET KUTLU ANKARA

İran’da 80 gündür süren olayları Akit’e değerlendiren İran ve Güney Kafkasya Uzmanı Dr. Kerim Askeri, “Halk artık İran devletini elinde tutan katı rejimi istemiyor ve devlet ile beraber devletin tepesindeki isim olan dini lider Ali Hamaney’i doğrudan hedef alıyorlar. Devrim muhafızlarının haber ajansı FarsNews’den sızan bilgi de bunu doğruluyor. İran halkının yüzde 84’ü rejime karşı itirazları desteklemektedir” dedi.

İran Dini Lideri Ali Hamaney bir numaralı hedef!

“2017’den günümüze İran’da defalarca ayaklanmalara şahit olduk” diyen Askeri şöyle devam etti: “Halk artık katı İran rejimini istemiyor ve devlet ile beraber devletin tepesindeki isim, dini lider Ali Hamaney’i direkt hedef alıyorlar. Ali Hamaney’in bir numaralı hedef olduğunu söylemek mümkün. Dünya kamuoyu özgürlük isteyen eylemcileri katı rejime karşı destekliyor. Bu da eylemcilerin sonuç alıncaya kadar eylemleri devam ettirmesi yönünde kendilerine azim veriyor.”

Ölenlerin sayısı 500’ü buldu!

Ayaklanmanın muhtevasına ilişkin yorumda bulunan Dr. Kerim Askeri, “Olaylarda ölenlerin sayısına ilişkin çelişkili rakamlar telaffuz ediliyor. İran Güvenlik Konseyi dün ilk kez ölü sayısının 200 kişi olduğunu açıklamak zorunda kaldı. Ancak bölgedeki kaynaklardan gelen bilgilere göre, olaylarda ölenlerin sayısı 64’ü çocuk olmak üzere 500’ü bulmuş durumda. Öte yandan, ayaklanmada kadınlar, gençler, bazı iş grupları ve etnik grupların varlığı dikkat çekmektedir” dedi.

Rejim ilk defa geri adım attı

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını bildirdiğini hatırlatan Askeri, “Muntazeri’nin bu açıklaması, eylemleri durduramayan ve zor durumda kalan İran rejiminin ilk kez geri adım attığını göstermektedir. Ayrıca son 80 gündür İran devleti kendi iç sorunlarıyla uğraşırken, adeta son yıllarda her gün terör veya şiddet olayları ile bilinen Ortadoğu sanki daha sakin ve sorunsuz görünmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye bütün olasılıklara hazırlık olmalı

Kerim Askeri, “İran’daki olayları incelediğimizde İran İslam Cumhuriyeti’nin söylemsel ve ideolojik olarak çöktüğünü görüyoruz. Artık devlet gücünü halkından değil, ‘sopasından’ almaktadır. Diğer taraftan ise İran ve Batı arasında nükleer görüşmelerin dondurulduğunu düşündüğümüzde ise İran devleti ve halkını zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Olayların daha kötüye gitmesi durumunda Türkiye’nin bütün olasılıklara hazırlıklı olması gerektiği görülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.