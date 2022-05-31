İran görüntüleri dünyaya servis etti! Yunan petrol tankerini böyle kuşatmışlar!
İran, Basra Körfezi'nde ihlal yaptığı gerekçesiyle Yunanistan'a ait 2 petrol tankerine el koyduğu görüntüleri paylaştı.
İran, Basra Körfezi’nde Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koyduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 27 Mayıs’ta Basra Körfezi’nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’a ait “Prudent Varrior” ve “Delta Poseidon” adlı 2 petrol tankerine el koymuştu.
Görüntüleri paylaştı
İran, Yunan petrol tankerlerine el konulma anına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerlerin havadan ve denizden Yunan petrol tankerini kuşattığı ve tankere tam teçhizatlı askerlerin helikopterle iniş yaptığı görüldü.
Yunanistan İran tankerlerine el koymuştu
Öte yandan Yunanistan, 25 Mayıs’ta İran’a ait petrol tankerine ABD’nin talebi üzerine el konulduğunu açıklamış, el koyma korsanlık olarak nitelendirilmişti.