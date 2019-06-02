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İran gerginlik sonrası harekete geçti! Humeyni’nin mezarına füzeli koruma

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Reza Yezdi, İran medyasına açıklamalarda bulunarak, Tahran’ın güneyinde bulunan Ruhullah Humeyni’nin mezarının çevresine Hag füzeleri yerleştirildiğini söyledi.

02 Haziran 2019 Pazar 15:36
İran gerginlik sonrası harekete geçti! Humeyni’nin mezarına füzeli koruma

İran Devrim Muhafızları (Pasdaran), İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Humeyni'nin mezarının çevresine füzeler yerleştiriyor.

Pasdaran komutanlarından Muhammed Reza Yezdi İran medyasına yaptığı açıklamada, Tahran'ın güneyinde bulunan Humeyni'nin mezarının çevresine Hag füzeleri yerleştirildiğini söyledi.

ABD saldırılarına karşı önlem

Yezdi, bu adımın, olası saldırılara karşı savunma kalkanı niteliğinde olduğunu belirtti.

İranlı komutan ayrıca, bu şekilde asayişi sağladıklarını ve kapasitelerini Pasdaran ordusu çerçevesinin dışına çıkardıklarını ifade etti.

Humeyni'nin mezarının korunması adımının, ABD ile İran arasında tırmanan gerginliğe denk gelmesi dikkat çekti.

ABD - İran gerilimi

12 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınında aralarında Suudi Arabistan'a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye yönelik saldırı düzenlenmiş, körfez ülkeleri ile ABD, saldırıdan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Bu gelişme üzerine ABD, "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:36
  1. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  2. İran Devrim Muhafızları (Pasdaran)
  3. İran İslam Cumhuriyeti
  4. Ruhullah Humeyni
  5. Suudi Arabistan
  6. USS Abraham Lincoln
  7. Uçak Gemisi Taarruz Grubu
  8. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)

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