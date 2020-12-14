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Dünya İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri açıkladı: İntikam alacağız
Dünya

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri açıkladı: İntikam alacağız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, suikaste uğrayan nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin intikamını kısa sürede alacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:59:00 -
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri açıkladı: İntikam alacağız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, öldürülen İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin intikamını alacakları açıklamasında bulundu.

Fahrizade'nin "alçak küresel sistemler tarafından şehit edildiğini" söyleyen Bakıri, intikamı "doğru zamanda ve doğru yerde alacaklarını" öne sürdü.

Bakıri, ABD ve İsrail'in suikastın bedelini ödeyeceğini ifade ederken, "İran'ın düşmanları Fahrizade’nin ölümünden bu yana uykuya dalamıyor, sürekli endişe ve panik içinde yaşıyor." şeklinde konuştu.

İran'ın üst düzey nükleer fizikçileri arasında gösterilen ve "İran'ın nükleer faaliyetlerinin babası" olarak nitelenen Fahrizade, 27 Kasım cuma günü Tahran'da uğradığı saldırıda öldürülmüştü.

İran, saldırıdan İsrail ve ABD'yi sorumlu tutmuş, bölgede tansiyon yükselmişti.

Fahrizade'nin oğlundan röportaj

İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hamid Fahrizade, babasının nükleer anlaşmaya ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Fahrizade, babasının İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ve bu konudaki müzakerelerin muhalifi olduğunu dile getirdi.

Hamid Fahrizade, "Babam hep ABD'nin bir kurt gibi olduğunu ve bu doğasından vazgeçmedikçe onunla müzakere edilemeyeceğini söylerdi. Doğal olarak, nükleer anlaşmaya karşı tavrı da böyleydi. Muhsin Fahrizade, nükleer anlaşmaya karşıydı, babamın anlaşmayı desteklediğini hiç görmedim" ifadelerini kullandı.

"Suikast basit bir olay değildi"

Fahrizade, bir gazeteye verdiği röportajının devamında şöyle konuştu:

"Babam her zaman ABD ve İsrail'in bizzat İran'ın kendisini sorun olarak gördüğünü söylerdi. İran'la olan sorunları, nükleer ya da füze programından kaynaklanmıyor. İran devleti var olduğu sürece, bu gerilimler devam edecek ve İran ile sorunları olacaktır derdi."

Muhsin Fahrizade suikastının basit bir olay olmadığını, içinde birçok belirsizlik barındırdığını ve konunun karmaşık bir hal aldığını dile getiren oğul Fahrizade, süren incelemelerin suikastı aydınlatmasını beklediklerini kaydetti.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran'ın Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

 

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