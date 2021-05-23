  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Karanlık Oda TV ile birbirinize çok yakıştınız! Milliyetçi geçinen Sadettin Tantan'dan akla ziyan sözler

Mazlumların boğazından geçen lokmaları sayıyor! Ümit Özdağ'dan tepki çeken sözler

İranlı cumhurbaşkanı adayından dikkat çeken açıklama: Türkiye ile birbirimizi tamamlıyoruz

Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında çarpıcı iddia!

İsrail'le normalleşen BAE'den iki yüzlü tutum! Telefonda görüştüler

Sedat Peker üzerinden konuşmayan bir bu kalmıştı! Dolandırıcının kralı Cem Uzan da kafayı çıkarttı

Altın alacaklar dikkat! 'Bunu beklemeyin' diyerek uyardı

Bilim Kurulu üyesi müjdeyi verdi: İşte salgından kurtulacağımız tarih

Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor
Evde karantinada olması gereken şahıs çarşıda gezerken yakalandı
Fas'tan Filistin'e tıbbi destek kampanyası
Sebebi bilinmiyor: Ekili 30 dönümlük tarla kül oldu!
'Üşengeçlik'te fenomen oldu
Dünya İran: Filistin direniş grupları siyonistlere büyük ders verdi
Dünya

İran: Filistin direniş grupları siyonistlere büyük ders verdi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi "Filistinli savaşçıların siyonist düşmana karşı direnişi ve savaşı, onlara büyük bir ders verdi ." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 23:16:00 -
İran: Filistin direniş grupları siyonistlere büyük ders verdi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi,  Savunma Sanayii Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, hâlihazırda İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayi başta olmak üzere farklı alanlarda eşsiz bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Hatemi, "Bir zamanlar masadaki seçeneklerden bahseden düşman, artık hava alanında İran'a karşı üstünlüğünü kaybettiğini kabul ediyor." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığının savunma alanındaki faaliyetlerine dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, "Faaliyetimizin ana odağı, tüm alanlarda stratejik silahlara ulaşmaktır. Kara savaşı alanındaki ana hedeflere ulaştık. Füze alanında, silahlı kuvvetlerin, ABD'nin Ayn el-Esad Hava Üssü'ne yaptığı operasyon gibi, görevini yerine getirebilecek gerçek bir yeteneğe sahibiz" diye konuştu.

Tuğgeneral Hatemi, Filistin direniş gruplarının siyonist işgal rejimine karşı zaferine değinerek, "Filistinli savaşçıların siyonist düşmana karşı direnişi ve savaşı, onlara büyük bir ders verdi ve başkalarının işine burnunu sokmak ve Şehit Fahrizade gibilerine suikast düzenlemek yerine, kendi işlerine odaklanması ve çürümüş siyonist ağacını koruması gerektiğini anlattı." ifadelerinde bulundu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor
Medya

Netflix projesini bırakıp geliyor! Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba resmen patlıyor

TRT1'de Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni transferi bomba etkisi yaptı. Sultan Alparslan'ı oynayacak olan Bar..
Felaketi yaşayan İbo Show’a linç! Gerçekler ortalığı karıştırdı
Medya

Felaketi yaşayan İbo Show’a linç! Gerçekler ortalığı karıştırdı

İzlenmeleri arttırmak uğruna dansöz taktiğini kullanan İbo Show programı tepkilerin odağı oldu.
İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!
Dünya

İran destekli örgütten Türkiye'ye skandal tehdit: Karşılık vermeye hazırız!

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde başarıyla yürüttüğü operasyonların İran destekli çapulcu sürüsünü rahatsız etti. Haş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay