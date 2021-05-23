İran: Filistin direniş grupları siyonistlere büyük ders verdi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Savunma Sanayii Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, hâlihazırda İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayi başta olmak üzere farklı alanlarda eşsiz bir üstünlüğe sahip olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Hatemi, "Bir zamanlar masadaki seçeneklerden bahseden düşman, artık hava alanında İran'a karşı üstünlüğünü kaybettiğini kabul ediyor." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığının savunma alanındaki faaliyetlerine dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, "Faaliyetimizin ana odağı, tüm alanlarda stratejik silahlara ulaşmaktır. Kara savaşı alanındaki ana hedeflere ulaştık. Füze alanında, silahlı kuvvetlerin, ABD'nin Ayn el-Esad Hava Üssü'ne yaptığı operasyon gibi, görevini yerine getirebilecek gerçek bir yeteneğe sahibiz" diye konuştu.

Tuğgeneral Hatemi, Filistin direniş gruplarının siyonist işgal rejimine karşı zaferine değinerek, "Filistinli savaşçıların siyonist düşmana karşı direnişi ve savaşı, onlara büyük bir ders verdi ve başkalarının işine burnunu sokmak ve Şehit Fahrizade gibilerine suikast düzenlemek yerine, kendi işlerine odaklanması ve çürümüş siyonist ağacını koruması gerektiğini anlattı." ifadelerinde bulundu.