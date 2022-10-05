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Gündem İran fena tırstı! Tahran duyurdu: Orayı yakında Türkiye'ye bağlayacaklar
Gündem

İran fena tırstı! Tahran duyurdu: Orayı yakında Türkiye'ye bağlayacaklar

Bölgede sinsi planlar yaparak Türkiye'ye yönelik birçok konuda Türkiye'ye düşmanlık sergileyen İran'dan yine ilginç açıklamalar geldi. İran Ulaştırma Genel Müdürü Cevad Hidayeti, "Azerbaycan, Nahçıvan'a doğru Hazar'dan Türkiye'ye uzanan bir enerji-ticaret koridoru oluşturmayı amaçlıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 14:50:00 -
İran fena tırstı! Tahran duyurdu: Orayı yakında Türkiye'ye bağlayacaklar

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan İran Ulaştırma Genel Müdürü Cevad Hidayeti, "Azerbaycan Cumhuriyeti, müttefikleriyle koordineli olarak, Ermenistan'ın idare ve egemenliği dışında, Nahçıvan'a doğru Hazar'dan Türkiye'ye uzanan bir enerji-ticaret koridoru oluşturmayı amaçlıyor." dedi.

Ermenistan'ın bu koridorun "sahiplik hakkını hiçbir ülkeye vermeyeceğini" duyurduğunu söyleyen Hidayeti, "Bu koridor açılsa bile Ermenistan'ın kontrolü altında olacaktır. Görünen o ki Azerbaycan, Nahçıvan'la bağlantısını herhangi bir engelle karşılaşmadan ve uzun vadeli garanti altında tutmak için Ermenistan'ın kontrolü dışında Nahçıvan'a doğru bir koridora sahip olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Konu üzerinden Kafkas bölgesinde "gerilimin tırmanmasının" söz konusu olduğunu iddia eden Hidayeti, "Bölge dışı ülkelerin çıkarlarının peşinde oldukları gelişmelere tanık olduğumuza inanıyorum. Her türlü senaryoya hazır olmak lazım." diye konuştu.

Zengezur Koridoru

Zengezur, bir zamanlar Müslüman Türk nüfusun yaşadığı tarihi Azerbaycan toprağı olsa da 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği'nce Ermenistan'a bağlandı ve bugün de Ermenistan sınırları dahilinde bulunuyor. Zengezur'un Ermenistan'a verilmesiyle Azerbaycan Nahçıvan'la kara bağlantısını kaybetti.

Nahçıvan ile Azerbaycan'ın batı kısımları arasında doğrudan kara bağlantısının olmaması Bakü yönetimine her zaman zorluk yaşattı. 44 günlük savaşta Ermenistan'ın yenilgiye uğratılmasıyla imzalanan ateşkesin 9. maddesi bölgede kurulacak ulaşım koridorlarıyla ilgili oldu.

Azerbaycan, kara ve demir yolu ulaşımının yapılacağı Zengezur koridorunun hayata geçmesi için kendi topraklarında başlattığı projeleri yoğun şekilde sürdürüyor.

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