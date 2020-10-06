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Dünya İran: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli
Dünya

İran: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin, Ermenistan’a Dağlık Karabağ’daki işgali sona erdirmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:55:00 -
İran: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

 “Onlarca yıldır devam eden bu sorunun kalıcı çözümü Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve askeri güçlerin işgal edilen şehirlerden çekilmesine bağlıdır” diyen Hatibzade, “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve askeri güçler işgal edilen şehirlerden çekilmelidir. Siyasi müzakereler en kısa sürede başlamalı ve çatışmalar durmalıdır” dedi.

Hatibzade, şunları kaydetti: “İran, Karabağ’daki krizin çözümü için bir proje hazırladı. Bu yangının en kısa zamanda sönmesi için hepimiz yardımcı olmalıyız ve daha fazla sivili yakmasına izin vermemeliyiz. İki tarafa da savaştan kaçınmalarını ve sivillere saldırmazlık ilkesine riayet etmelerini bekliyoruz. İran kendi topraklarına yönelik de tacizlere tahammül etmez.”

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