İran, Ermenilere yeni yol güzergahı açıyor

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hayrullah Hadımi, İran ile Ermenistan arasındaki alternatif güzergahın bir aya kadar faaliyete geçeceğini söyledi. Ermenistan ziyaretinde bu ülke yöneticileriyle alternatif geçiş yoluyla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran Hadımi, Guris ile Kapan arasındaki yolun Azerbaycan topraklarından geçmesi nedeniyle alternatif bir güzergah arayışına girdiklerini anlattı. Hadımi, İran ile Ermenistan arasındaki alternatif yolun bir aya kadar kamyonların geçişine hazır hale geleceğini belirterek, “İran’a ait kamyonlar için 21 kilometrelik güzergahta meydana gelen sorun çözülüyor. Yeni güzergahın açılmasıyla Azerbaycan’a artı harç vermelerine gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı. Azerbaycan İran’a ait TIR’ların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Ermenilere gitmesi sonrası, TIR’larda arama ve vergiyi yürürlüğü koşmuştu.