İran duyurdu: Yakaladık, idam edeceğiz
İran İstihbarat Bakanlığı, CIA için çalışan 17 kişinin yakalandığını ve bazılarının idam edileceğini duyurdu.22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:05
İran'ın yarı resmi haber ajansı olan Fars'ın haberine göre, İran güçleri CIA için çalışan 17 kişilik çeteyi çökertti.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın aktardığına göre İran güçleri CIA için çalışan bir çeteyi çökertti.
Devlet televizyonunun haberine göre İstihbarat Bakanlığı 17 kişinin yakalandığını duyurdu. Devlet yetkilileri yakalananlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.
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