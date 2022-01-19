  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran duyurdu! Türkiye'ye gaz arzı 10 gün durduruldu
Dünya

İran duyurdu! Türkiye'ye gaz arzı 10 gün durduruldu

İran Milli Gaz Şirketi'nin teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:17:00 -
İran duyurdu! Türkiye'ye gaz arzı 10 gün durduruldu

Boru Hatları ile Petrİran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) teknik bir arızayı gerekçe göstererek Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay