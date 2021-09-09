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Dünya İran duyurdu: Topçu ateşiyle vurduk
Dünya

İran duyurdu: Topçu ateşiyle vurduk

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde faaliyet gösteren "terör gruplarının" mevzilerini ve eğitim kampını insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 23:02:00 -
İran duyurdu: Topçu ateşiyle vurduk

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren "terör gruplarının" mevzilerini ve eğitim kampını insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Erbil'e bağlı Sidekan, Haci Omeran ve Çoman bölgelerinde üslenen militanların mevzilerini hedef aldı.

Saldırılar sırasında Erbil'de faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir eğitim kampının da vurulduğu belirtildi.

Hedef alınan grupların İran'a saldırı hazırlığı içinde olduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, IKBY'de faaliyet gösteren ve İran'ın sınır bölgelerinde güvensizlik oluşturmaya çalışan "terör gruplarını" hedef alabileceklerini duyurmuştu.

Pakpur, Erbil yönetimine seslenerek, "Toprağınızı terörist yuvası haline getirmeyin, gerekirse oralardaki teröristleri hedef alırız." demişti.

İran "terör örgütü" kabul ettiği İKDP'yi daha önce de hedef almıştı

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den beri Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda barınıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

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