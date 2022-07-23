  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anne ve babasını savaşta kaybeden Afgan gençten ırkçıları utandıracak sözler!

Anlaşmanın daha mürekkebi bile kurumadı! Putin yine yaptı yapacağını

Emine Erdoğan'dan tokat gibi cevap! Bunlarda utanma yok ama...

Yarışmaya damga vuran anlar! Yarışmacının Türk askeri anısı İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Bir dönem sona eriyor! Türk Lirası'nda değişim kararı

Tam 15 milyar dolar! Türkiye gün sayıyor, çok az kaldı

AİHM onayladı, Yunanistan yaptı... Ver 30 bin euroyu al göçmenin canını

Dikkat çeken "tahıl koridoru" açıklaması: Avrupa'nın yapamadığını Türkiye yaptı

Mustafa Kemal'in ilk kez yayınlanan fotoğrafı... Elbisesindeki işaret gündem oldu!

Tüm dünya bu anlaşmayı konuşuyor... Fiyatını artık Türkiye belirleyecek
Dünya İran duyurdu: Terör saldırıları planlıyorlardı! Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı
Dünya

İran duyurdu: Terör saldırıları planlıyorlardı! Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 20:31:00 -
İran duyurdu: Terör saldırıları planlıyorlardı! Mossad'a bağlı ajanlar yakalandı

İran, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını duyurdu.

İstihbarat Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Terör saldırıları gerçekleştirmek üzere ülkeye gönderilen Siyonist rejimin casusluk örgütüne bağlı ajanlardan oluşan bir şebekenin tüm unsurları, planladıkları eylemleri gerçekleştiremeden istihbarat birimleri tarafından tespit edilerek, tutuklandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarıldı.

Operasyonda, yakalanan ajanlara ait silahlar, patlayıcılar, teknik ve iletişim ekipmanlarının da ele geçirildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23