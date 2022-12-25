İran duyurdu: Somali'de alıkonulan 14 İranlı balıkçı serbest bırakıldı! 7 yılın ardından

İran, Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün alıkoyduğu İranlı 14 balıkçının serbest bırakıldığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, 2015'ten beri Eş-Şebab terör örgütü tarafından alıkonulan Çabaharlı 14 İran vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu serbest bırakıldı.

Söz konusu 14 balıkçının, 2015'te Somali yakınlarında uluslararası sularda seyrederken kaçırıldığı bilgisi verildi.

Haberin detayları şöyle;

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab tarafından 2015 yılından beri alıkonulan İranlı 14 balıkçı serbest bırakıldı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Çabahar limanından 2015 yılında uluslararası sularda balık tutmak için ayrılan 14 İranlı balıkçının Somali'de faaliyet yürüten terör örgütü Eş-Şebab tarafından alıkonuldukları ve 7 yılın ardından bakanlığın girişimleri ile serbest bırakıldıkları belirtildi.

İranlı balıkçıların serbest bırakıldıktan sonra Somali'nin başkenti Mogadişu'dan uçak ile İran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'na getirildikleri aktarıldı.