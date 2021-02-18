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Dünya İran duyurdu! O ülkeye 2 sınırını kapatıyor
Dünya

İran duyurdu! O ülkeye 2 sınırını kapatıyor

İran, koronavirüsün mutasyonlu halinin Irak'ta hızlı yayılması sebebiyle, ülkeye açılan 2 sınır kapısını kapatacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 12:27:00 -
İran duyurdu! O ülkeye 2 sınırını kapatıyor

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan Valisi Kasım Süleymani Deşteki, Kovid-19'un mutasyonlu varyantının eyalette hızla yayıldığını belirtti.

Deşteki, "İncelemeler, Kovid-19'un mutasyonlu türünün Huzistan eyaletine Irak'tan girdiğini gösteriyor. Her ne kadar mutasyonlu virüsün kökeni başka bir ülke (İngiltere) olsa da salgın tedbirleri kapsamında cumartesi gününden itibaren Şelemçe ve Cezzabe sınır kapıları bir hafta kapatılacak." dedi.

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün tespit edilmesinin ardından, 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuş daha sonra uçuş yasağını 10 Mart'a kadar uzatmıştı. Mutasyonlu virüs İran'da ilk kez 5 Ocak'ta görülmüştü.

Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını açıklamıştı. Nemeki dün de Huzistan'daki vaka artışları nedeniyle İçişleri Bakanlığından Irak'a açılan sınır kapılarının kapatılmasını istemişti.

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