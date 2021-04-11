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Dünya İran duyurdu! Nükleer tesislere terör saldırısı
Dünya

İran duyurdu! Nükleer tesislere terör saldırısı

İran'ın nükleer programının başındaki isim olan Ali Ekber Salihi, Natanz kentindeki nükleer tesislerde meydana gelen kazanın bir "terör" saldırısı olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 18:51:00 -
İran duyurdu! Nükleer tesislere terör saldırısı

İran Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazayı “terör saldırısı” olarak nitelendirdi.

Uluslararası haber ajansların yansıyan bilgiye göre; İran'ın nükleer programının başındaki isim olan Ali Ekber Salihi, Natanz kentindeki nükleer tesislerde meydana gelen kazanın bir "terör" saldırısı olduğunu duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Salihi, uluslararası toplumun ve Uluslararası Atom Enerjisi kurumunun "nükleer terörizm" olarak nitelendirdiği olayıyla ilgilenmesi gerektiğini bildirdi.

"Harekete geçme hakkımız saklı"

Salihi, Tahran Yönetimi'nin faillere karşı harekete geçme hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini açıklamış ve olayda kimsenin yaralanmadığını ve herhangi bir kirliliğinin oluşmadığını belirtmişti.

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